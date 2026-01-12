Due pesi e due misure, perché il rigore all’Inter ha fatto infuriare il Napoli

PUBBLICITÀ

Ha davvero dell’assurdo quanto sta circolando in queste ore sul tema dell’uniformità arbitrale in Serie A. Due episodi praticamente identici, a distanza di soli tre giorni, hanno prodotto decisioni opposte, alimentando polemiche e interrogativi legittimi tra tifosi e addetti ai lavori.

Nella scorsa giornata, giovedì, durante Milan-Genoa, il difensore Leo Ostigard colpisce Fullkrug in area di rigore all’87’, sul risultato di 1-0 per i rossoblù. Il contatto è un classico “step on foot”, con il piede dell’attaccante pestato dopo la conclusione. L’arbitro lascia correre e dal VAR non arriva alcun richiamo: per la squadra arbitrale il contatto viene giudicato residuale, avvenuto ad azione ormai conclusa e non tale da incidere sulla giocata.

Tre giorni dopo, nella successiva giornata di campionato, in Inter-Napoli accade qualcosa di estremamente simile. Ancora uno step on foot, ancora a palla già giocata, ancora con dinamica quasi sovrapponibile. Ma questa volta la decisione è opposta: rigore per l’Inter. L’episodio viene ritenuto falloso, con il contatto giudicato determinante sulla caduta dell’attaccante e quindi punibile.

La domanda che rimbalza ovunque è inevitabile: qual è la ratio? Dov’è l’uniformità di giudizio?

Secondo le linee guida IFAB e le indicazioni dell’AIA, il pestone è sanzionabile se il contatto:

avviene mentre l’azione è ancora “viva”; incide realmente sulla possibilità dell’avversario di proseguire la giocata; è valutato come imprudente o negligente.

In teoria, dunque, non conta solo l’esistenza del contatto, ma la sua influenza sull’azione. È su questo punto che si fondano le due decisioni: in Milan-Genoa il contatto viene considerato non determinante, in Inter-Napoli invece sì.

Il problema, però, è la percezione di incoerenza. Perché i due episodi appaiono, anche all’occhio dei non addetti ai lavori, estremamente simili: palla già giocata, dinamica quasi identica, caduta dell’attaccante dopo il contatto. A rendere il caso ancora più spinoso c’è un dettaglio che ha fatto infuriare molti: in entrambe le partite era presente lo stesso ufficiale VAR, Di Paolo. In Milan-Genoa non viene richiamato l’arbitro al monitor (AVAR Paterna), mentre in Inter-Napoli, con Di Bello al VAR e Di Paolo AVAR, l’episodio porta al penalty.

Non si tratta solo di un dibattito da bar sport. Qui è in gioco la credibilità del sistema: se due episodi pressoché sovrapponibili producono decisioni opposte, il problema non è tanto la singola scelta, quanto la mancanza di una soglia di intervento chiara e costante. Ed è proprio questo che alimenta sospetti, frustrazione e proteste, come dimostrato dalle reazioni accesissime seguite al rigore assegnato a San Siro.

La sensazione è che il regolamento lasci ancora troppo spazio all’interpretazione, soprattutto quando si parla di contatti “residuali” a palla già calciata. Finché la linea resterà così sottile e variabile, episodi come questi continueranno a dividere, facendo passare il messaggio peggiore possibile: che la stessa azione può essere fallo o non fallo a seconda del contesto, del momento e – peggio – dell’interpretazione del singolo.