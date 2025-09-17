PUBBLICITÀ
È ai domiciliari ma spaccia droga dal balcone di casa, arrestato 58enne a Barra

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne napoletano, già sottoposto alla misura alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Pasquale Ciccarelli, dove hanno notato, in almeno tre circostanze, il 58enne che, affacciato al balconcino di un appartamento al piano terra, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti. Questi ultimi sono stati prontamente raggiunti dagli operatori e trovati in possesso di alcuni involucri di cocaina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti sono entrati nell’abitazione in questione dove, dopo aver bloccato l’indagato, hanno rinvenuto un involucro di cocaina e 160 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il predetto è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

