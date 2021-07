È festa a Casoria, in provincia di Napoli, per una doppia vincita centrata nell’estrazione del Lotto di sabato 3 luglio. Nella località campana, riporta Agipronews, sono arrivate infatti due vincite da 62.500 e 62.250 euro, grazie a due giocate sulla ruota di Napoli con i numeri 1,7,39 e 68. In quella più alta, oltre al terno e alla quaterna, è stato giocato anche l’ambo. Sorride anche Casalnuovo di Napoli con una vincita pari a 25.475 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,109 milioni di euro, per un totale di 605 milioni da inizio anno.

Gioca 10 euro e ne vince 45mila con un terno secco, è festa a Napoli

Napoli fortunata con il gioco del Lotto. Uno scommettitore ha infatti puntato 10 euro sulla ruota di Palermo, portandosene a casa ben 45mila. Il terno fortunato è stato 18-53-58. Si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso.

Secondo gradino del podio per i 23.250 euro vinti a Roma con un terno sui numeri 17-34-43 della ruota di Bari, con una giocata complessiva – rende noto l’agenzia Agimeg – di 8 euro. Terzo posto invece per i 14mila euro vinti a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, sempre grazie ad una puntata sulla ruota di Bari.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 2,2 miliardi di euro.

La Dea Bendata bacia Napoli, doppia vincita da 60mila euro con due 5 [ARTICOLO 5 MAGGIO 2021]

La Campania va a ancora a segno grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 4 maggio, infatti, sono arrivati due “5” da 30.055,71 euro ciascuno. La doppia vincita è stata registrata nella ricevitoria di via Pietro Jacopo De Gennaro 35 a Napoli.

Nel frattempo il Jackpot sale ancora toccando i 148,4 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

Le altre notizie | La Dea bendata bacia la provincia di Napoli, vinti oltre 100mila euro con un terno [Articolo del 28 aprile 2021]

La Dea Bendata bacia la provincia di Napoli. E non solo. Grazie ai numeri 3-12-20-29-75 usciti sulla ruota della città partenopea, finisce a Jesolo la più alta vincita centrata al Lotto nel concorso di martedì 27 aprile, pari a 124 mila euro. Il fortunato vincitore aveva scommesso su una quintina su tutte le ruote, puntando 1,50 euro.

A seguire – riporta Agimeg – tre premi da oltre 50 mila euro, due dei quali in provincia di Napoli: il primo a Portici da 57.500 euro con il terno 4-46-67 sulla ruota di Cagliari, l’altro a San Giuseppe Vesuviano di 50.596 euro.