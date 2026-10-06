“É olio per freni”, ma era benzina di contrabbando: sequestrati 30mila litri a Marigliano

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Trentamila litri di benzina di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Marigliano, nel Napoletano, nell’ambito dei controlli intensificati sui prodotti petroliferi e sul rispetto della normativa fiscale. Due cittadini di nazionalità polacca sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio. I finanzieri hanno fermato un autoarticolato con targa polacca, insospettiti dal particolare andamento del mezzo.

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Durante l’ispezione sono stati individuati 30 contenitori in plastica da mille litri ciascuno, per un totale di 30mila litri di prodotto. I due occupanti hanno esibito un documento di trasporto, il cosiddetto C.M.R., nel quale la merce veniva indicata come olio per dischi dei freni, un prodotto non sottoposto alla stessa stringente disciplina fiscale prevista per i prodotti energetici soggetti ad accisa.

Gli ulteriori accertamenti eseguiti dai finanzieri hanno però permesso di stabilire la reale natura del carico: si trattava di una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina, trasportata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in totale evasione dell’imposta.

Il mezzo pesante e l’intero carico sono stati quindi sottoposti a sequestro. I due cittadini polacchi sono stati denunciati per il reato previsto dall’articolo 40 del Testo unico delle accise, relativo alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

Il sequestro arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato dei carburanti. In Italia il prezzo della benzina self si mantiene infatti intorno ai 2 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,2 euro. Proprio dal 6 ottobre è inoltre terminato il precedente sconto sulle accise del diesel da 6,1 centesimi al litro, con il passaggio al nuovo meccanismo delle accise mobili.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per i due indagati vale, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.