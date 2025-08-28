PUBBLICITÀ
È scattata l’allerta meteo a Napoli: quando terminerà e cosa non si potrà fare

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
A seguito dell’allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e l’interdizione delle spiagge pubbliche per l’intera durata dell’allerta, valida dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto alle ore 8:00 di sabato 30 agosto 2025.

Nel dettaglio, sono attesi rovesci e temporali localizzati, con precipitazioni improvvise e di moderata intensità, accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento. I fenomeni saranno concentrati in un breve arco temporale e potrebbero provocare danni e disagi.

Aree e sottopassi a rischio

In caso di forti piogge, sarà valutata l’interdizione temporanea di sottopassi e siti sensibili:

  • Sottopasso via Claudio / Stadio San Paolo (Fuorigrotta)

  • Sottopassi viale dei Ciliegi (Chiaiano)

  • Via Vicinale Cupa San Severino / Via de Ferraris (Poggioreale)

  • Via Comunale San Severino / Via Fasano (Poggioreale)

  • Via Enrico Russo e via Mastellone (Barra)

  • Sottopassi del Centro Direzionale (Poggioreale)

  • Arena S. Antonio, altezza via Ben Hur (Soccavo)

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a predisporre misure preventive secondo i rispettivi piani di emergenza. Particolare attenzione deve essere posta al rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, frane e danni strutturali dovuti al maltempo.

È fondamentale evitare spostamenti non necessari, non sostare nei pressi di alberi o strutture esposte e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Sala Operativa Regionale.

