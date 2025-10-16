Effetto Regionali in Fratelli d’Italia: silurato Schiano, in bilico la candidatura di Amente

PUBBLICITÀ

Il delinearsi delle candidature al Consiglio regionale sta già portando i primi scossoni in Campania. Ne sanno qualcosa in Fratelli d’Italia, dove nelle scorse ore sono stati decisi due avvicendamenti ai vertici del partito di Giorgia Meloni.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha infatti nominato Marta Schifone e Sergio Rastrelli rispettivamente commissario provinciale e cittadino di FdI.

I due parlamentari avranno il compito di guidare Fratelli d’Italia almeno fino all’immediato post-elezioni. La decisione del premier di sollevare dagli incarichi Michele Schiano e Marco Nonno sarebbe dettata dalla necessità di evitare situazioni di imbarazzo durante la campagna elettorale, viste le candidature dello stesso Nonno e della moglie del deputato di Qualiano.

Sempre sul fronte delle candidature, in FdI tiene banco il caso di Cosimo Amente: il capogruppo non ha ancora ufficializzato la propria discesa in campo e non è scontato che lo faccia. Discorso diverso per il collega Raffaele Pisacane, che attraverso i social ha di fatto avviato la caccia alla riconferma nel parlamentino regionale.