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Elezioni comunali a Calvizzano, sarà sfida tra Pirozzi e Borrelli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Elezioni comunali a Calvizzano, sarà sfida tra Pirozzi e Borrelli
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Sono state presentate le liste elettorali a Calvizzano, due i candidati

Luciano Borrelli appoggiato Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco

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Giacomo Pirozzi appoggiato da Liberi e Forti con Pirozzi sindaco

CANDIDATO SINDACO LUCIANO BORRELLI

Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco

Michele D’Ambra
Fabio Felaco
Marialuisa Ferrigno (detta Luisa)
Anna Ferrillo (detta Arianna)
Francesco Ferrillo (detto Francesco)
Giuseppe Liccardo
Antonio Martiello
Rosanna Martino
Maria Cristina Napolano
Armando Sabatino
Giuseppe Rocco Santopaolo
Fabiana Sarracino
Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)
Gaetano Trinchillo (detto Gaetano)
Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)
Roberto Vellecco

CANDIDATO SINDACO GIACOMO PIROZZI

Liberi e Forti con Pirozzi sindaco

Agliata Giuseppe detto Peppe
Bianco Giovanna detta Fioretto
Botta Sara
Chianese Anna
De Rosa Valentino
Longobardi Francesco
Mauriello Francesca
Migliaccio Giovanni detto Ivano
Migliaccio Rolando detto Rolando
Nastro Francesca detta Franca
Nocella Marianna
Paolone Salvatore detto Salvio
Rega Carla
Trinchillo Emma detta Emma
Musella Pasquale
De Meo Alfonso Maria

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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