Elezioni comunali a Calvizzano, sarà sfida tra Pirozzi e Borrelli

Sono state presentate le liste elettorali a Calvizzano, due i candidati
Luciano Borrelli appoggiato Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco
Giacomo Pirozzi appoggiato da Liberi e Forti con Pirozzi sindaco
CANDIDATO SINDACO LUCIANO BORRELLI
Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco
Michele D’Ambra
Fabio Felaco
Marialuisa Ferrigno (detta Luisa)
Anna Ferrillo (detta Arianna)
Francesco Ferrillo (detto Francesco)
Giuseppe Liccardo
Antonio Martiello
Rosanna Martino
Maria Cristina Napolano
Armando Sabatino
Giuseppe Rocco Santopaolo
Fabiana Sarracino
Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)
Gaetano Trinchillo (detto Gaetano)
Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)
Roberto Vellecco
CANDIDATO SINDACO GIACOMO PIROZZI
Liberi e Forti con Pirozzi sindaco
Agliata Giuseppe detto Peppe
Bianco Giovanna detta Fioretto
Botta Sara
Chianese Anna
De Rosa Valentino
Longobardi Francesco
Mauriello Francesca
Migliaccio Giovanni detto Ivano
Migliaccio Rolando detto Rolando
Nastro Francesca detta Franca
Nocella Marianna
Paolone Salvatore detto Salvio
Rega Carla
Trinchillo Emma detta Emma
Musella Pasquale
De Meo Alfonso Maria