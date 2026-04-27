Elezioni Comunali ad Afragola, è già ballottaggio tra Gennaro Giustino e Alessandra Iroso

Per la prima volta ad Afragola non ci sarà il ballottaggio, visto che i candidati a sindaco sono solo due: Alessandra Iroso per il centrodestra e Gennaro Giustino con il campo largo del centrosinistra, appoggiato da liste civiche. Le liste sono state presentate. Ufficialmente il nastro di partenza è stato tagliato. Ora, per Alessandra Iroso candidata di centro destra, e per Gennaro Giustino candidato di centro sinistra, inizia ufficialmente la campagna elettorale. Con 10 liste per la Iroso, e 11 per Giustino, le due coalizioni si possono definire in equilibrio. E se manca il terzo incomodo alla corsa per la poltrona di primo cittadino, a fare da contraltare c’è il numero record di candidati, vale a dire ben 528 aspiranti ad uno dei 24 seggi che compongono il consiglio comunale.
Gennaro Giustino appiggiato da Giustino Sindaco, Pd, M5S, lista Europa, Casa Riformista, Scelta Democratica, A Viso Aperto, Noi Centro con Mastella, Afragola al Centro, A viso aperto, Avs
Alessandra Iroso appoggiata da: Iroso Sindaco per Afragola, Fratelli d’Italia, , Biagio Castaldo, Lega, Nuovo Cdu, Nuova Città, Forza italia, Cantiere Afragola, Noi Moderati, Afragola Libera
CANDIDATO SINDACO GENNARO GIUSTINO
GIUSTINO SINDACO – LA SVOLTA GIUSTA
MANUELA ACONITO (“DETTA MANÙ”)
ANGELO BARISCIANO
ANELLA BASSIRIDI (DETTA ANELLA)
MARIA ANTONIETTA BILIO
SARA CAPUTO
ERSILIA CASTALDO
GIANCARLO CESARIO
LUIGI D’ANDREA
FRANCESCO DE ROSA
ANIELLO DI FIORE (DETTO NELLO)
ANGELO FADIGATI
TONIA GIORDANO
PIETRO GIUSTINO
ANNA IORIO
RAFFAELE LAEZZA
GIOVANNA MOCERINO
MARIA LAURA PATRICIELLO
SANTO PETITO
MARIA ANTONIETTA RUSSO (DETTA TETTA)
FERDINANDO SALZANO
RAFFAELE TONTARO
CARMELA TUCCILLO
ANGELA BISIGNANO
LISTA EUROPA – AFRAGOLA
RAFFAELE MOSCA
MAURO CAPUTO
PASQUALE CARUSO
ANTONIO CASTALDO (DETTO ANTONIO)
EUGENIA CASTALDO (DETTA EUGENIA)
ELVIRA CRISPINO
FEDERICA D’AMBROSIO
LUIGI D’ANTÒ
TERESA DE LUCA (DETTA TRESY)
GIOVANNI DI MAURO
PAOLA ESPOSITO
ELISABETTA FALCO
MARGHERITA GIGLIO
GIOVANNI IZZO (DETTO JOHNNY)
CARMELA LA MONTAGNA
AGNESE MANNA
MARIA RUSSO (DETTA MARIA)
SERENA CLEMENTE RUSSO (DETTA SERENA)
ANTONIA SALZANO (DETTA TONIA)
LUCIA SARCITO
ASSUNTA SINISCALCHI
DAVIDE PASQUALE SOZIO (DETTO DAVIDE)
ELEONORA LANGELLA
ALESSIA TORPEDINE
FRANCESCA VINCI
ANNA CREDENDINO
CASA RIFORMISTA
ANTONIO CAIAZZO
CRESCENZO RUSSO
GIUSEPPE NAPOLITANO
CARMELA SILVESTRO (DETTA MELANIA)
CONCETTA ANTONUCCI
UMBERTO LAEZZA
ORNELLA ESCA
ANTONIO COZZOLINO
TOMMASO BOEMIO
DANIELE PEZZELLA
FRANCESCO PIO GAGLIARDI
DANIELE FALCO
MARIA LAPERUTA
MARIAROSA MORRI
CAROLINA BALSAMO
PIERA CRISTIANO
ANNA BRIGIDA FATIGATI
MARIA GRAZIA AMABILE
LOUISE JANETTE PUNCH (DETTA FASANO)
RACHELE BOSSA
SCELTA DEMOCRATICA
ANTONIO LANZANO
ANIELLO SILVESTRO
VALENTINA ANDREOZZI
ASSUNTA CASTALDO
FRANCESCO PIO CELENTANO
ANTONIA CERBONE
ILARIA D’ANDRIA
ANTONELLA GUIDO
ANTONIA GIUSTINO
ERMINIA FONTANELLA
DAVIDE MAURO
IGNAZIO MUTO
ANGELA PETRANIELLO
ANNA PISANI
ANNA SOLLO
MARIA TIGNOLA
ROSA VILARDI
ANNA VOLPE
MAURO LAMIA
FRANCESCO CATALANO
ANTONIA RIGIONE
GIUSEPPE VICALE
SALVATORE TADDEO
SALVATORE CACCAVALE
A VISO APERTO
RAFFAELE BOTTA (DETTO LELLO)
GENNARO DAVIDE CASTALDO
ANTONELLA ASTARELLO
RAFFAELE DE CHIARA (DETTO RAFFI)
DOMENICO GIGLIO
ANGELO GIUSTINO
SANTA IORIO
ROSA MOCCIA
MARIA GIOVANNA MOCERINO (DETTA GIOVANNA)
MAURO PECCHIA
MICHELE PETRONE
MICHELE RODONDINI
ANTONIO ROMANO (DETTO TONI)
CARMELA ROMANO (DETTA NENNA)
ELISABETTA ANNA RUSSO (DETTA ANNALISA)
GIUSEPPA PIA SEPE
ANTONIO TITONE
SARA TRALICE (DETTA SARA)
GIUSEPPE TREMANTE (DETTO PEPPE)
GAETANA TRIOLA (DETTA GAIA)
LETIZIA TAMMARO
RITA PAMELA D’AMORE
ANNALISA SALZANO
AMALIA PIZZA
NOI CENTRO CON MASTELLA
MARIA CARMINIA SEPE
EDUARDO PASCARELLA
RAFFAELE LONGOBARDI
DOMENICO AULETTA
FRANCESCO CASTIELLO
TOMMASO D’EMICK
PASQUALE DI PALO
CIRO SALVATORE TUCCILLO
FRANCESCO IOVINO (DETTO FRANK)
GIUSEPPINA SALIERNO
NICOLA SALIERNO
SIMONE LAMONTAGNA
ANTONIO PETRELLESE
VINCENZO AQUINO
VINCENZO NERI
RAFFAELLA REA
ROBERTA TUFANO
RUAMA GAGLIARDI
CLEMENTINA MOCCIA (DETTA SALVIO)
MARIA FLAMINIO
LUIGI MAIELLO
ANTONELLA BALSAMO
ROSARIA SCAFARO (DETTA PINO)
RAFFAELE IAZZETTA
AFRAGOLA AL CENTRO
SANTO ESPOSITO SENNA (DETTO SENNA)
CRISTINA ACRI
SALVATORE ALTIERI
ALESSIA AMADORO
VINCENZO BASSOLINO
DOMENICO CASILLO
ALESSANDRA ROSA D’AMBROSIO
GIUSEPPE ANTONIO DI MASO
NICOLA DI MASO (DETTO NICO)
MARCO FONTANELLA
GELSOMINA FORTE
NICOLA GIARDINO
ROSA IAZZETTA
ROSA LAEZZA
ANNA ADDOLORATA MARGIONE
MARIANNA MARRA
LEONE LUIGI PASQUINI
ANTONIO ROSSONI
MARIA GAETANA SALERNO
VINCENZO SILVESTRO
CLELIA SINICALCHI
MARTINA SPERANDEO
SAMUELE TUCCILLO
LUCA ZANFARDINO
A TESTA ALTA
MARIA CRISTINA ALLEGRETTO
ANTONIO BOEMI
ANNA CAPUTO
FRANCESCO CASTALDO
MARIA CASTIELLO
SONIA CELARDO
VINCENZO DE STEFANO
ANTONIA DI LENA
FRANCESCA PIA FICO
ANTONIO IAVARONE
ANNA MARIA IAZZETTA
MARIA FRANCESCA IORIO
DANIELE MOLINO
ANGELA PIA PETRELESE
ANTONIETTA PETRONE
DAVIDE PIO ROMANO
ANNA RUSSO
CONSIGLIA RUSSO (DETTA CONNY)
MARCO SALZANO
VITTORIA SEPE
GIUSEPPE SERRAPICA
CARMELA ABBATE
GIOVANNI DI PAOLO
DOMENICO PUZIO
MOVIMENTO 5 STELLE
MARIANNA SALIERNO
CARMINE RUSSO
GIANLUCA RUGGIERO
GIUSTINO ESPOSITO (DETTO GIUSTINO)
ANTONIO CAMPANILE
ANTONIO SCARLATO
GENOVEFFA TUCCILLO
BIAGIO TUFANO
TERESA LIBERTÀ IMPROTA
FRANCESCO RAFFAELE CAPUTO
MARIA PIA BARBATO
MATTEO ESPOSITO (DETTO MATTEO)
ISABELLA VASCO ROMANO
ANTONELLO CALVINO
AMALIA FERRARA
FABIO NOLI
PAOLO ABBONDANTE
ANNA AVILIO
GIUSEPPE VILLANI
PARTITO DEMOCRATICO
PASQUALE ROSARIO IAZZETTA (DETTO PRI)
ELVIRA BALSAMO
FRANCESCA RUOCCO
LIBORIO LUCA BOCCELLINO
ANNA PIA CALDARIA
CLAUDIA CARRUBBA
MARIA CASTALDO
GENNARO CASTIELLO
SALVATORE CIOCI
CONCETTA ADUA CORCIONE (DETTA ADUA)
PASQUALE DELLE DONNE
ANNA GIUSTINO
MARIA FRANCESCA GRANIERO
FERNANDO GRAZIANO
CRISTINA IAVOLATO
DOMENICO LAEZZA
CAMILLO MANNA
VINCENZO PALMITANO
MARIA PANNONE
SANTA EMANUELA PARIBELLO
ALESSIA PAVONE
LAURA LOREDANA ROTARO
ALBA RULLO
RAFFAELE TREMANTE
AVS
SALVATORE IAVARONE
CARMELA AVALLONE
ANTONIO BALSAMO
ANTONIO BARBATO
GENNARO CASTALDO
TERESA CERBONE
IMMACOLATA CRISCI
ANNA CRISPINO
PASQUALE ESPOSITO
ADRIANA FERRONE
GIOVANNI ANTONIO FORTE
PASQUALINA FORTE (DETTA LINA)
FRANCESCO GIACCO
LUIGI IOVINO
FERDINANDO LIGUORI
ANGELA KATIA MARINO
GIOVANNI RUSSO
OSCAR GIOVANNI SATURNO
GAETANO SENESE
ANTONIO SOLE
CANDIDATA SINDACA ALESSANDRA IROSO
IROSO SINDACO PER AFRAGOLA
VINCENZA RUSSO ( DETTA CINZIA RUSSO)
FILIPPO APONTE
MARCO ARGANO
ANTONIO ARIOSTO
GIUSEPPINA ATTANASIO ( DETTA GIUSY)
ANTONIA BOTTONE ( DETTA MANUELA)
EMANUELA CASTALDO
VINCENZA D’AMBRA ( DETTA CINZIA)
MICHELE DE LUCA
ANGELO DE PAOLA
MATILDE ESPOSITO
ANIELLO GIGLIO
DAVIDE IMPERATRICE
RENATO MANNA
GABRIELLA MAZZUOCCOLO ( DETTA GABRY)
MARIANTONIETTA MOCERINO
VALENTINA PERNA
VINCENZO ROMANO
GIUSEPPE SILVESTRI
GIOVANI VERNAZZARO
ANTONIO VIRO
BENITO ZANFARDINO
FRATELLI D’ITALIA
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO
ANDREA CAVUCCI
PASQUALE BOTTONE
ANTONIETTA CAIAZZO
MARIA ANNA CASTALDO
NICOLA CATALANO
GIULIA DANIELE
VINCENZO D’ANTÒ
FILIPPO D’ELIA
DOMENICO ESPOSITO
LUIGI FERRANTE
ANNA FERRARA
DOMENICO FISCO
MASSIMO GRAMEGNA
GIOIA IZZO
DOMENICO LAEZZA
BRUNO LORETO
GIORGIO MARIANELLI
VINCENZA DETTA CINZIA MOSCA
CARMINE PALMIERI
ORSALA DETTA LINA PARIBELLO
VINCENZA PEZZILLO
ANDREA RUSSO
CONCETTA DETTA TINA RUSSO
BIAGIO CASTALDO
BIAGIO CASTALDO
GIUSEPPINA TIGNOLA
SANTO D’ERRICO
MARIA GRAZIA AMABILE
ANTONIETTA BAIA
MASSIMO BURRONE
ANTONIO CERBONE
LUISA CERBONE (DETTA LISA)
GIUSEPPE PASQUALE COPPOLA
MARIANNA DE BLASIO
GESUALDA PIA DELLE CAVE (DETTA ALDA)
ORLANDO DI MASO
CRESCENZO ESPOSITO
VENERE FORTE
MAURIZIO INVIGORITO
IVAN GIUSEPPE LARENZA
PATRIZIA LUDOVICA LIVIGNI
ANNA PARENTE
ANTIMO PASCARELLA
ANGELA SALZANO
GIUSEPPINA SIBILIO
GIOVANNI TERZO
TERESA TUCCILLO
PASQUALE VIRO
LEGA – IROSO SINDACO
FRANCESCO FUSCO
PERLA FONTANELLA
PASQUALE BALDINUCCI
RACHELE BOSSA
ANGELA CASTALDO
GENNARO CASTIELLO
GIOVANNI CELARDO
MARIA D’ANTÒ
MARGHERITA DANIELE
MAURIZIO DE FALCO
MARIA DELLE GRAZIE
EMILIA DI MASO
ORLANDO DE LUCA
PAOLA GENESIO
MARIA IANNELLI SCARDINO
COSIMINA SCIALPO
VINCENZO ROMANUCCI
MARIA SALZANO
PASQUALE STANZIONE
GIUSEPPA TREMITERRA
LOREDANA TUCCILLO
ANTONIO VARESE
ANTONIO ZANFARDINO
GIUSEPPE DE MARTINO
NUOVO CDU
GIANLUCA DI MASO
NICOLA PERRINO
DIEGO ARMANDO AMOROSO
IRENE AMURA
VINCENZO CACCAVALE
FABIO CAPONE
ENRICO CAPUTO
MARIA COPPETA
ANTONIO D’AMBRA
VINCENZO ESPOSITO
GIUSEPPINA IAZZETTA
GIUSY IZZO
ROSALINA MARRONE
MICHELA MASSARI
ANGELA PARIBELLO
MARIO NIGLIATO
ANNAMARIA PINO
RACHELE POLITO
SILVIA PUSTORINO (DETTA SILVIA)
GIUSEPPE SPENNAGALLO
ANTONIA STASIO
NUOVA CITTÀ
CHIARA NESPOLI
SIMONE BALSAMO
ALESSANDRO BARBATO
MARIANNA CARBONE
ROSA CASTALDO
MELANIA CASTIELLO
ANTONIO CESARANO
GIUSEPPE CHIARIELLO
SARA DE LUCA
LUCIA DI MASO
ANTONIO FORTE
GIUSEPPE GENNARELLI
ANGELO INDACO
GIUSEPPE LANZANTE
ERMINIA MARCIANO
GIUSEPPE MOSCA
RENATO PALUMBO
ROSARIA PECCHIA
FRANCESCO RUSSO
CONCETTA STRANO
CORRADO STUFATO
ROSARIA VALENTINO
FORZA ITALIA
GIACINTO BAIA
BENITO ZANFARDINO
GIUSEPPE AFFINITO (DETTO PINO)
GIUSEPPE MIGLIORE
GIOVANNI ABATE
EMANUELA AMATISTA (DETTA EMY)
ERMINIA FONTANELLA
CHIARA MUTO
RAFFAELE TUCCILLO
TERESA CASTALDO
FILOMENA CANTONE (DETTA MENA)
SARA RUSSIELLO
ASSUNTA GIANNATIEMPO
LUISA MAIELLO
GIUSEPPA VIDI
MARIA D’AMBROSIO
NUNZIATA PALOMBELLA
SARAH RUSSO
MARIANNA ZITOLI
MARIA GIGLIO
ANNA MARIA MONTELLA
ROSA ESPOSITO
CARMINE CASTORO
FRANCO CAPUTO
CANTIERE AFRAGOLA
ARCANGELO AUSANIO
ANTONIETTA AURIEMMA
ANTONIO BARBONE
VINCENZO BORRELLI
ANTONIA CAPUTO
GIOVANNA CARNICELLI
GIUSEPPA CASTALDO
GIUSEPPE DE LUCIA
LUIGI ESPOSITO
FERDINANDO FUSCO
PASQUALE GALEOTA
FRANCESCO GIACCO
CARMELA IENGO
ANNAMARIA PIA MERENDA
SIMONA MOSCA
ASSUNTA PURO
CARMELA RUSSO
SALVATORE TERZO
ELISABETTA ZANFARDINO
NOI MODERATI
GIUSEPPE CATALANO
ROSA MASCOLO
GIUSTINO GAMBARDELLA
LUIGI MAIELLO
ROSALBA IACONE
ANTONIETTA BELMONTE
FRANCESCO CAPUTO
ANGELA CHIODO
MARIO DE LISO
MARIO FICO
CARMELA GIUSTINO
NUNZIA MONTEFUSCO
CARMINE MARMO
MARIA PREZIUSO
CATERINA PURO
VINCENZO ROMANUCCI
VINCENZA SEPE
ROSA TANZILLO
ELENA VILARDI
MARIA PIA ZANFARDINO
FRANCESCO PERNA
GIUSEPPE MIDIECESTE
AFRAGOLA LIBERA
RAFFAELE FALCO
TOMMASO BASSOLINO
ADOLFO MONTICOLI
ROSANNA ANCUDINE (DETTA ROSY)
ANGELO CHIANESE
LUIGI D’ANTÒ
RAFFAELA DE ROSA
IMMACOLATA DI MASO
TONYA DI PALO
ANGELA GIACCO
FIORE LAEZZA ESPOSITO (DETTO FIORE)
GIOVANNA LAEZZA (DETTA GIO)
ANTONIA LUGO
FERDINANDO MAIELLO
MAURI MOCCIA
ISABELLA MONTEFUSCO
RAFFAELA PERONE
MARIANNA ROMANO
GIUSEPPA TERRACCIANO
ROSA TUCCILLO
SABRINA VIVO
ANTONIETTA TUCCILLO (DETTA TONIA)