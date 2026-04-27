Elezioni Comunali ad Arzano, Vitagliano contro Efficie per la corsa a sindaco

Sono state presentate le liste per le elezioni ad Arzano, due i candidati in campo per un totale di 9 liste
Annunziata Efficie appoggiata da: Fratelli d’Italia, Aria nuova per Arzano, Efficie sindaco, Liberi e forti per Arzano
Giuseppe Vitagliano appoggiato da Pd, M5S, Progetto Arzano, Cambiamo Arzano, Le Nuove Generazioni
CANDIDATA SINDACA Annunziata Efficie detta Nancy
Fratelli d’Italia
Piscopo Ageo
Auletta Teresa
Barbato Marianna
Bernardo Rosa detta Rossella
Candiello Giovanni
Carbone Valeria
Capobianco Carmela
De Angelis Francesco
Del Negro Fortuna Sabrina
Di Caprio Teresa Rita
Di Lillo Giovanni
Errico Mariagrazia
Mauriello Domenico
Mazzola Rosa
Mone Salvatore
Napolitano Mario
Nasti Pasquale detto Lino
Rocco Giuseppe
Russo Gerardo detto Gerry
Vitagliano Rosaria detta Rosy
Vitale Roberta
Vastarella Rosaria
Aria nuova per Arzano
Abate Giuseppina
Bruno Maria
Casolaro Luigina
Cirillo Salvatore
Coppola Anna
De Caro Carmen detta Lina
Di Giorgio Giovanni detto Tentazioni
Errichiello Chiara
Franzese Matteo
Giansante Filomena detta Melania
Grazioso Attilio
Lambiase Nicoletta
Marcone Pasquale detto Lino
Marotta Mauro
Massa Lucia
Rispo Alessandra
Russiello Vincenzo
Sacco Serena
Sarnataro Angela
Serse Vladmiro
Efficie sindaco
Borreale Salvatore
Chianese Angelo
Fiore Lucia
Perez Assunta
Iannone Alessandro
Boccia Angelo
Priore Daniele
Caiazza Vincenzo
Paudice Rosaria
Perfetto Federica
De Mare Giuseppina detta Giusi
Manto Ornella
Cerasuolo Vincenzo
De Falco Luigi
Di Palo Francesca
Di Somma Luana
Mascetta Vincenza
Del Mondo Raffaele
Liberi e forti per Arzano
Alberino Salvatore
Alborino Emmanuel
Ascione Tonia
Cimmino Manuela
De Rosa Cristofaro detto Cristian
De Rosa Mariantonietta detta Mari
D’Isa Salvatore
Errichiello Elia detto Elia
Errichiello Nunzia
Faug Rosa
Falzarano Francesco
Ferrara Domenico
Flaminio Fabio
Giannubilo Marco
Iodice Salvatore
Liguori Giulia
Marino Domenico
Marino Margherita detta Rita
Paolone Domenico
Piscopo Francesca
Russiello Michele
Russo Simone detto Paride
Scudiero Teresa
Vitale Luigi
CANDIDATO SINDACO Giuseppe Vitagliano
Partito Democratico
Argenzo Maria
Alfano Maurizio
Amendola Antonio
Cavaliere Ornella
Coppola Tammaro
Corrado Federica
D’Angelo Daniela
Falzarano Nicola
Ferrara Vincenzo
Iodice Alessia
Iodice Anna
Maisto Giuseppe
Mango Rosa
Miele Pasquale
Minichini Giancarla
Parretta Bartolomeo
Piscopo Antonietta
Riccio Luigi
Ruggiero Antonio
Russo Giuseppe
Silvestro Agostino
Ferrara Amalia
Ferone Teresa
Liguori Raffaele
Movimento 2050
Gallo Fabio
Fabozzi Francesco
Maglione Pietro
Chiatto Anna
Giovenco Luigi
Simonelli Immacolata
Ripani Ivano
Pezzella Nicola
Folgore Arturo
Martorelli Simona
Silvestro Sabrina
Della Noce Davide
Caropreso Antonietta detta Tonia
Esposito Eliana
Migallo Alessandra
Narducci Salvatore
Pinto Simona
Di Bello Martina
Spiezia Gelsomina detta Mina
Progetto Arzano
Argiuolo Maria
Caiazza Rosalba
Caiazza Sonia detta Sonia
Camarca Antonio
Coppola Giuseppe
D’Auria Antonio
De Rosa Rachele
Del Signore Valerio
Della Ragione Gianluca
Errichiello Clementina
Esposito Martina
Ferrara Federica
Ferrigno Christian
Guarino Giuseppe
Laezza Antonio
Lanzano Gioacchino
Lanzillo Francesco
Narducci Agostino
Pelella Veronica
Piciocchi Annunziata
Piscopo Luigi
Silvestro Claudio detto Claudio
Silvestro Fortuna detta Silvestro
Tarantino Franco
Cambiamo Arzano
Aruta Margherita
Acciarino Lucia
Caiazza Emanuela
De Rosa Federica
Elia Pasqualina detta Lina
Vitagliano Aurora
Rea Gelsomina
Pane Valeria
Abate Anna
Romano Serena
Barraco Patrizia
De Rosa Luigi detto De Rosa
Bevilacqua Alfonso
Vitobello Alessandro
Russo Natale
De Rosa Ciro
Piscopo Salvatore
De Rosa Raffaele
Piscopo Rosario
Piscopo Ciro
Peluso Elisabetta
Sensale Gennaro
Le Nuove Generazioni
Attrice Adriana
Aruta Nicola
Bianco Tommaso
Campanile Giuseppa Rita detta Joserita
Cangiano Giustino
Carretta Giovanni
Ciliento Mariarosaria
De Rosa Francesco
Esposito Marroccella Francesca
Faker Mohamed detto Ameda
Gagliardi Ornella
Napolitano Gaetana detta Tania
Panettieri Antonio
Pietrantonio Nicola
Piscopo Aniello detto Nello
Piscopo Cristina
Piscopo Daniela detta Daniela
Renella Gennaro
Rosati Luigi
Russiello Agostino
Salamandra Roberta
Savorra Asia
Spasiano Mario
Vittoria Francesca