Elezioni regionali, la lista a sostegno di Nicola Campanile

Ecco i nomi presentati nella lista Per le persone e la comunità a sostegno del candidato Nicola Campanile in attesa del via libera definitivo da parte delle commissioni elettorali
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
NAPOLI
Verna Carlo
Marfella Antonio
Di Donna Giuseppina detta Pina
Amato Giuseppina detta Pina
Irace Giuseppe detto Peppe
Mercogliano Felice
Alfano Rosario
Ambrosanio Francesca
Balestrieri Morese Albertina detta Albertina
Cerase Gerardo
Cusano Serena
De Gennaro Maria Grazia detta Grazia
Iasevoli Tommasino detto Tommaso
Lecce Sergio
Maggiore Giulio
Maglione Maria
Mirolla Gennaro
Monsurrò Maria Rosaria
Pace Paolo
Piccirillo Stefano
Platone Enrico
Priore Chiara
Speranza Giovanni detto Gianni
Stabile Carmine
Velotta Stella
Venturino Danilo
Vitiello Pietro
SALERNO
Verna Carlo
Adinolfi Matteo
Cirillo Tiziana
Magro Pasquale
Meluccio Giovanni
Ruggiero Fortunata detta Fortuna
Schiavo Palmira
Tancredi Giovambattista detto Battista
Troiano Annapaola
CASERTA
Marfella Antonio
Fusco Teresa
Di Nardo Tommaso
Graziano Antonio
Accarino Carmela detta Carmen
Monsurrò Maria Rosaria
Venturino Danilo
Irace Giuseppe detto Peppe
AVELLINO
Mele Carlo
Russo Nicolina detta Lina
Viscucci Rosaria
Verna Carlo
BENEVENTO
Verrillo Alfonso
Sannino Luisa