PUBBLICITÀ
HomePoliticaElezioni regionali, la lista a sostegno di Nicola Campanile
PoliticaPolitica Regionale

Elezioni regionali, la lista a sostegno di Nicola Campanile

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Elezioni regionali, la lista a sostegno di Nicola Campanile
Elezioni regionali, la lista a sostegno di Nicola Campanile
PUBBLICITÀ

Ecco i nomi presentati nella lista Per le persone e la comunità a sostegno del candidato Nicola Campanile in attesa del via libera definitivo da parte delle commissioni elettorali

PER LE PERSONE E LA COMUNITA’

PUBBLICITÀ

NAPOLI

Verna Carlo
Marfella Antonio
Di Donna Giuseppina detta Pina
Amato Giuseppina detta Pina
Irace Giuseppe detto Peppe
Mercogliano Felice
Alfano Rosario
Ambrosanio Francesca
Balestrieri Morese Albertina detta Albertina
Cerase Gerardo
Cusano Serena
De Gennaro Maria Grazia detta Grazia
Iasevoli Tommasino detto Tommaso
Lecce Sergio
Maggiore Giulio
Maglione Maria
Mirolla Gennaro
Monsurrò Maria Rosaria
Pace Paolo
Piccirillo Stefano
Platone Enrico
Priore Chiara
Speranza Giovanni detto Gianni
Stabile Carmine
Velotta Stella
Venturino Danilo
Vitiello Pietro

SALERNO

Verna Carlo
Adinolfi Matteo
Cirillo Tiziana
Magro Pasquale
Meluccio Giovanni
Ruggiero Fortunata detta Fortuna
Schiavo Palmira
Tancredi Giovambattista detto Battista
Troiano Annapaola

CASERTA

Marfella Antonio
Fusco Teresa
Di Nardo Tommaso
Graziano Antonio
Accarino Carmela detta Carmen
Monsurrò Maria Rosaria
Venturino Danilo
Irace Giuseppe detto Peppe

AVELLINO

Mele Carlo
Russo Nicolina detta Lina
Viscucci Rosaria
Verna Carlo

BENEVENTO

Verrillo Alfonso
Sannino Luisa

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati