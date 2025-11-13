PUBBLICITÀ
Elezioni regionali, l’Avv. Michelangelo Abbate Trovato: “Votatemi per una Campania migliore”

“Votatemi per una Campania migliore. Per una terra che torni a essere fiera, giusta e ricca di opportunità. Per i giovani, per le famiglie, per chi non vuole più partire ma restare e costruire.  Con il cuore, la competenza e il coraggio, mettiamoci in cammino verso un futuro di dignità e progresso”.  Ha le idee chiare Michelangelo Abbate Trovato, candidato indipendente del partito Pensiero Popolare Italiano alle prossime elezioni regionali nella lista Udc-Democrazia Cristiana a sostegno del candidato presidente della coalizione di Centrodestra Edmondo Cirielli. Michelangelo Abbate Trovato ha un curriculum di tutto rispetto: è un avvocato europeo, un giurista poliedrico con un profilo internazionale e multidisciplinare. Ha maturato esperienza in Italia e all’estero ed è Dominus di uno Studio Legale Internazionale in grado di offrire un’ assistenza legale in tutti i settori del diritto anche in aree complesse che richiedono approccio interdisciplinare. Opera nel panorama della consulenza legale internazionale ed istituzionale. Inoltre è iscritto nell’albo dei giornalisti pubblicisti.
“E’ un vero onore essere al fianco dell’On.le Cirielli in questo percorso. La sua guida, la sua visione e la sua dedizione al bene comune sono per me fonte di ispirazione quotidiana”, commenta l’avvocato Abbate Trovato. “Condividerne i valori e gli ideali rafforza la mia determinazione a servire la nostra terra”.
