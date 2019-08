Elezioni a Sant’Antimo. Chiariello punta alla leadership del centrodestra, ma occhio ad un ex sindaco

Il centrodestra vuole riprendersi il governo della città dopo il biennio a guida Pd ed è già al lavoro per individuare il prossimo candidato sindaco.

Corrado Chiariello resta il favorito per la guida della coalizione. Il capo dell’opposizione raccoglierebbe un consenso trasversale che coinvolgerebbe anche alcuni consiglieri comunali aggregati alla coalizione di centrosinistra alle amministrative del 2017. Ancora in ballo l’ex sindaco Francesco Piemonte, che non pare però entusiasta all’idea di rimettersi in gioco. Tutta da decifrare la posizione dell’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Castiglione che ha però strizzato l’occhio ad una larga coalizione e da tempo flirta con i vertici del centrodestra santantimese.