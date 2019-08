Elezioni a Sant’Antimo, il Pd al lavoro per trovare il successore di Russo: 2 nomi in ballo

Giorni roventi a Sant’Antimo e non soltanto per le alte temperature estive. A surriscaldare gli animi sono i movimenti in vista delle prossime elezioni.

Remote le possibilità che l’ex sindaco Aurelio Russo possa decidere di scendere in campo nuovamente e così in casa Pd è iniziata la caccia al successore. In pole l’ex assessore al Bilancio Salvatore Damiano e il consigliere uscente Domenico Carlea.

Manovre anche nel centrodestra, dove Corrado Chiariello resta il favorito per la guida della coalizione. Ancora in ballo l’ex sindaco Francesco Piemonte, che non pare però entusiasta all’idea di rimettersi in gioco. Tutta da decifrare la posizione dell’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Castiglione che ha però strizzato l’occhio ad una larga coalizione e da tempo flirta con i vertici del centrodestra santantimese.