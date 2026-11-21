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Un trionfo di musica, emozione e partecipazione ha segnato la serata di sabato 14 novembre al Teatro Mediterraneo, dove Erry Mariano ha registrato uno straordinario sold out, richiamando oltre 1.000 presenti che hanno gremito la platea e le gallerie in un abbraccio caloroso e indimenticabile.

Erry Mariano conquista il Teatro Mediterraneo con un sold out e lancia il nuovo singolo “Emergenza D’Amore”

L’evento è stato anche la cornice ideale per celebrare e lanciare il nuovo progetto discografico dell’artista, “Emergenza D’Amore”, un brano intenso e coinvolgente che racconta un sentimento travolgente capace di diventare “ossigeno per il cuore” e far volare oltre ogni limite. Accompagnato da un videoclip dalle atmosfere suggestive e urbane — ambientato tra suggestivi giochi di luce notturni e container industriali — il singolo conferma la maturità espressiva e la carica interpretativa di Erry Mariano.

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Al termine di uno spettacolo definito dallo stesso artista “una serata magica e ricca di emozioni”, Erry Mariano ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il pubblico accorso al Teatro Mediterraneo, sottolineando come il calore dei mille spettatori abbia reso ogni nota unica.

Un ringraziamento speciale è andato alla straordinaria band che lo ha affiancato sul palco, vero motore musicale dello show:

Carmine Liberati, maestro alle tastiere e al pianoforte che accompagna l’artista da sempre; Francesco Barchetta alla batteria; Gianluca Russo al basso; Raffaele Sala alla chitarra; Vincenzo Anastasio al sax.



Il successo della serata porta anche la firma di una macchina organizzativa e tecnica impeccabile, curata dalla direzione generale di Bruno Del Grosso, insieme ad Angelo D’Ambrosio, Romina Ranieri, tutto lo staff del service e i fonici di palco e di sala.

Ad arricchire ulteriormente la scaletta non sono mancati momenti di grande spettacolo grazie agli ospiti intervenuti sul palco: la coppia artistica del Teatro Sermoneta, la presenza immancabile di Alba, ospite fisso degli eventi di Mariano, e l’intervento magico del leggendario Mauro Nardi, che ha regalato al pubblico un momento di autentica storia della musica.

Con l’entusiasmo di un Teatro Mediterraneo tutto esaurito ancora negli occhi e le note di “Emergenza D’Amore” pronte a conquistare le radio e le piattaforme digitali, Erry Mariano si conferma una delle realtà più amate e seguite dal pubblico.