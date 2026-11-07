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“Napoli mi è rimasta nel cuore”. Gennaro Gattuso torna al Maradona da avversario, alla guida della Lazio, e alla vigilia della sfida di domenica 8 novembre non nasconde il legame con la città e con la squadra che ha allenato dal dicembre 2019 al maggio 2021.

In conferenza stampa il tecnico ha ricordato con affetto l’esperienza napoletana, culminata nella conquista della Coppa Italia nel 2020, soffermandosi anche sul rapporto con Massimiliano Allegri e sul momento difficile attraversato dagli azzurri.

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Gattuso torna a Napoli da avversario: “Città mi è rimasta nel cuore, per me è stato un onore”

Gattuso ha spiegato di essere rimasto particolarmente legato alla città e alle persone conosciute durante la sua esperienza sulla panchina azzurra. Un periodo che considera importante sia dal punto di vista professionale sia da quello umano. Tra i principali rimpianti, quello di non aver potuto vivere pienamente il rapporto con il pubblico del Maradona. Gran parte della sua esperienza napoletana, infatti, coincise con la pandemia e con le restrizioni che impedirono ai tifosi di assistere alle partite. L’ex allenatore azzurro ha ricordato anche i rapporti mantenuti con diversi dipendenti del club, sottolineando quanto Napoli abbia rappresentato per lui.

La Lazio arriva al Maradona da prima in classifica e reduce da sei vittorie consecutive. Il Napoli, invece, cerca una svolta dopo un periodo complicato. Per Gattuso sarà una partita dal significato particolare, ma anche un confronto nel quale, nonostante il momento delle due squadre, non considera affatto gli azzurri battuti in partenza.

“Non mi fido di Allegri, lo conosco bene”

Parole di grande stima anche per Massimiliano Allegri, che Gattuso conosce da molti anni. L’attuale tecnico del Napoli è stato prima un suo compagno di squadra e poi il suo allenatore.

Gattuso ha ricordato di non essere mai riuscito a batterlo in carriera e ha messo in guardia la Lazio dalle difficoltà della trasferta. “Non mi fido, è sgamato”, ha detto a proposito di Allegri, evidenziandone la capacità di trovare soluzioni anche nei momenti più complicati.

La crisi attraversata dal Napoli, dunque, non viene considerata un vantaggio. Al contrario, Gattuso teme la reazione degli azzurri, chiamati a riscattare le ultime sconfitte davanti al proprio pubblico.

L’allenatore della Lazio si è soffermato anche sull’ultima prestazione europea del Napoli, sconfitto dal Porto in Champions League. Secondo Gattuso, gli azzurri hanno disputato una buona partita per circa 70 minuti, prima di pagare il calo nella fase conclusiva. Tra gli elementi che avrebbero inciso sul risultato, anche le difficoltà nel trovare alternative dalla panchina.

Un’analisi con cui l’ex tecnico invita a non giudicare il Napoli soltanto dagli ultimi risultati. La squadra di Allegri, a suo avviso, dispone delle qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Gattuso teme anche la capacità dell’allenatore azzurro di modificare l’assetto tattico durante la partita, passando dalla difesa a tre a quella a quattro. Un aspetto sul quale ha lavorato con i suoi giocatori in preparazione della sfida.