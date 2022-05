Estate a Napoli, al via la Ztl a Marechiaro e la navetta per il mare

A partire dal 7 maggio, e fino al 25 settembre prossimo, sarà attivo il varco telematico della ZTL Marechiaro. I residenti – come previsto per le altre zone a traffico limitato attive in città – sono tenuti al pagamento per il rilascio del contrassegno come disciplinato dalla vigente delibera di giunta (info al link: https://www.comune.napoli.it/ztlmarechiaro)

In merito è stato attivato un tavolo di lavoro tra Comune e Municipalità – cui hanno preso parte il sindaco, Gaetano Manfredi, l’assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, e la presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzone – per definire i servizi e gli interventi in grado di agevolare la mobilità e la sicurezza all’interno dell’area.

In particolare sarà operativa tutti i giorni a partire dal 15 giugno – dalla mattina presto fino a pomeriggio inoltrato – la navetta “Marechiaro” e sarà organizzato un servizio di taxi collettivi. E’ allo studio l’individuazione di un’area di parcheggio comunale anche con possibilità di stalli per bici e monopattini. La polizia locale effettuerà, inoltre, un controllo rigoroso degli accessi e delle aree di sosta.