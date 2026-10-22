Estorsioni in nome del clan, arrestato un parente dei Giuliano

PUBBLICITÀ

Alle vittime che gli chiedevano soldi in prestito, Francesco Scielzo imponeva interessi usurari così il 58enne del quartiere Forcella, ritenuto appartenente al clan Giuliano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. La Direzione distrettuale antimafia ipotizza nei confronti dell’indagato, legato da vincoli di parentela la famiglia dei Giuliano, i reati di estorsione, usura, minacce, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e anche l’esercizio abusivo di attività finanziaria, aggravati dalle modalità mafiose. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato in alcuni casi avrebbe chiesto alle malcapitate vittime le quote delle loro attività commerciali e anche di aprirne di nuove in società con persone a lui riconducibili.