“Moana non l’avrebbe mai fatto”, Eva Henger critica la decisione di Cicciolina

Eva Henger ha commentato la partecipazione di Cicciolina all’Isola dei Famosi 2022 svelando un retroscena sul rapporto tra Ilona Staller e Moana Pozzi. “Loro due negli ultimi tempi non erano più molto amiche – ha confidato al settimanale Nuovo Tv – Moana era una donna estremamente riservata, non avrebbe mai partecipato a questo tipo di reality show. Penso che avrebbe detto a Ilona, educatamente: “Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo”. Niente di più”. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha aggiunto: “Moana non sarebbe mai andata all’Isola: era innamorata della sua immagine, che si era costruita lei, e vedersi senza trucco e paillettes le avrebbe dato molto fastidio”.

Il commento di Eva Henger

Riguardo a Ilona Staller Eva Henger ha confidato: “Sognava di partecipare a un reality e non capiva perché nessuno glielo proponesse. Sono contenta che ci sia riuscita, speriamo che faccia una bella figura!”. E poi ancora: “Ha fatto benissimo ad accettare questa sfida, una donna fa sempre bene a mettersi in gioco, a qualsiasi età”. La Henger ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2018, nella tanto chiacchierata edizione del canna-gate.

All’Isola dei Famosi è scontro tra Ilona Staller e i Rodriguez. Durante la scorsa puntata del reality, sono stati mandati in onda i video che documentano le discussioni tra Jeremias, Gustavo e Ilona Staller. La pornodiva è stata accusata infatti di non essere utile al gruppo. Jeremias accusa: “C’è chi lavora e chi si mette le creme e prende il sole”. Gustavo difende la posizione del figlio: “Se dovessi cucinare io, a te non do niente. Parla di tuo figlio, è meglio”. Ilona Staller si è lasciata andare in lacrime e ha replicato: “Non toccare mio figlio. Questa è pura cattiveria, non mi piace. C’è un accanimento nei miei confronti senza motivo”. E ancora: “Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto?”, ha commentato.