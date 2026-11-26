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Una carabiniera libera dal servizio ha arrestato una donna per evasione. La militare era al supermercato a fare la spesa quando ha intercettato una 47enne del posto.

Il volto noto non le è sfuggito ed ha subito riconosciuto quella donna che avrebbe dovuto trovarsi presso la sua abitazione dove sconta gli arresti domiciliari.

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La militare, quindi, si è qualificata ed ha allertato i colleghi che sono prontamente giunti sul posto. La 47enne è stata portata in caserma e arrestata.