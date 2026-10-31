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Era uscito di casa per andare a comprare una bottiglia di vino: peccato però che fosse in regime di arresti domiciliari e che al ritorno abbia anche trovato sotto casa i carabinieri, che lo hanno così denunciato per evasione.

Evade dai domiciliari per comprare il vino, ma becca i carabinieri in strada: riacciuffato 59enne

La vicenda è a accaduta a Casoria, in provincia di Napoli: protagonista un 59enne che si trovava, come detto, agli arresti domiciliari e si stava preparando per cenare. Una cena a base di pesce, dove però mancava una adeguata bottiglia di vino: e così l’uomo ha deciso di scendere qualche minuto in strada per comprare del vino da mettere a tavola. Il tempo di arrivare al punto vendita sotto casa e poi, al ritorno, la scoperta: ha incrociato infatti i carabinieri che proprio in quel momento si trovavano sotto la sua abitazione e, notando che fosse in strada, lo hanno subito fermato.

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I militari dell’Arma lo hanno letteralmente beccato con in mano la bottiglia di vino appena acquistata ed in tasca lo scontrino che ne certificasse il regolare acquisto. Ma non basta quest’ultimo ad evitargli la denuncia per evasione: dopo le formalità di rito, l’uomo è stato riaccompagnato a casa. In regime di domiciliari, infatti, non è permesso allontanarsi dal proprio domicilio, quale che sia il motivo: nei casi particolarmente gravi, scatta anche l’arresto per evasione e la trasformazione dei domiciliari in regime di custodia cautelare in carcere. Non è questo però il caso: l’uomo, seppur denunciato per evasione essendo uscito senza averne diritto, è rientrato alla sua abitazione, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che si esprimerà nelle prossime ore sulla sua vicenda.