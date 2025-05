PUBBLICITÀ

Nemmeno il tempo di festeggiare lo Scudetto che già si pensa al futuro. Tra l’altro se si ha a che fare con Antonio Conte, la cosa è prevedibile.

Durante la festa scudetto sia lui che De Laurentiis hanno tenuto un atteggiamento interlocutorio, con il presidente che ha fatto abbondantemente capire che se lo terrebbe volentieri e l’allenatore che ha confermato i buoni rapporti con tutto l’ambiente, senza però sbilanciarsi su quanto avverrà nell’immediato futuro.

Faccia a faccia ADL-Conte, al via il confronto per il futuro della panchina del Napoli

La prossima settimana ci sarà l’incontro chiarificatore, ma in tanti hanno l’impressione che la tentazione di un ritorno alla Juve sia troppo forte. E’ successo a Torino e a Milano e potrebbe capitare di nuovo a Napoli.

Conte, con lo scudetto sul petto, pronto a salutare da vincente. Una cosa è certa: tutti hanno ormai capito che con lui le possibilità di ottenere dei successi anche imprevisti sia altissima. Così come è facile che, per motivi legati al mercato, all’usura dei rapporti di chi chiede un impegno fisico e mentale o ad altri fattori, sia complesso pensare a lui come un allenatore a lunga scadenza.

Il futuro di Conte a Napoli potrebbe passare dal mercato

Ma non è detto, comunque. Magari dall’incontro con ADL uscirà un Conte entusiasta di proseguire in una piazza che lo adora per il sogno che le ha regalato o per i progetti di un presidente disposto a investire su giocatori a lui particolarmente graditi. L’impressione, però, è che il richiamo della Juve sia troppo forte per essere messo da parte.

L’addio del 2014 ha segnato una cesura con l’ambiente bianconero e, soprattutto con l’allora presidente Andrea Agnelli. Non è un mistero, però, che John Elkann voglia dare una svolta a un club che dal 2020 non vince il campionato. Conte, tra l’altro, tornerebbe in quella che lui ha sempre definito casa sua.

Per questo, in attesa dell’incontro con De Laurentiis, non è un azzardo pensare che il suo futuro sia già segnato. E intanto, sponda Napoli, l’altro ex bianconero, Massimiliano Allegri, che ha già bloccato i contatti con gli altri club dando priorità ai partenopei, osserva da diretto interessato…

