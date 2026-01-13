PUBBLICITÀ
Federica Torzullo scomparsa a Roma, indagato per omicidio il marito imprenditore

Il marito di Federica Torzullo è indagato per omicidio. Una telecamera ha filmato la 41enne di Anguillara Sabazia, provincia di Roma, mentre entra in casa, luogo da dove non sarebbe più uscita.

L’ipotesi di chi indaga è che Claudio, che per primo aveva denunciato la scomparsa della moglie, l’abbia uccisa tra le mura domestiche e abbia poi montato una messa in scena per depistare le indagini.

Sequestrati l’auto e il cellulare dell’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Federica Torzullo scomparsa a Roma, indagato per omicidio il marito imprenditore: cosa non torna

Ieri i carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l’abitazione è stata successivamente sequestrata.

Di Federica non si hanno notizie dall’8 gennaio intorno alle 23. Le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dal marito della donna, titolare di una ditta di scavi.

Tuttavia sarebbero emerse nelle ultime ore alcune discrepanze sul racconto fornito dall’uomo che avrebbe fatto sembrare agli inquirenti poco sostenibile l’ipotesi di un allontanamento volontario.

Non emergono preparativi, contatti o segnali compatibili con una fuga. Da qui il sospetto che la scomparsa possa essere stata inscenata anche se proseguono le ricerche.
L’associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l’identikit della donna, invitando chiunque abbia informazioni utili a chiamare il 112.

La donna, alta 1,80, pesa 80kg, ha occhi neri, alcuni tatuaggi sul corpo, ha occhi neri e capelli castani ed al momento della scomparsa aveva i documenti con sé.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

