Federico Fashion Style chiude il salone a Napoli: “Voglio stare vicino a mia figlia”

Vetrine spente, phon silenziosi e addio alle acconciature da star: si conclude, almeno per ora, l’esperienza napoletana di Federico Lauri, noto al grande pubblico come Federico Fashion Style. Il celebre hair stylist ha infatti chiuso il suo salone al Vomero, ospitato dal 2021 all’interno dei grandi magazzini Coin in via Alessandro Scarlatti.

A rivelare la notizia è stato il portale Fanpage, che ha documentato la trasformazione del locale: al posto delle eccentriche postazioni per tagli e pieghe, oggi ci sono manichini e abiti. Nessuna traccia delle poltrone animalier e delle scenografie che hanno fatto da cornice a diverse puntate de Il salone delle meraviglie, il format di successo in onda su Real Time.

La decisione, però, non nasce da difficoltà economiche. “Il negozio andava bene”, ha chiarito Lauri, noto anche per essere il parrucchiere di star come Valeria Marini e Alba Parietti. Il motivo della chiusura è invece personale: “Ho scelto di chiudere Napoli per star vicino a mia figlia, in un momento delicato della sua crescita”, ha dichiarato.

C’è anche un elemento legato al contesto commerciale: lo stesso hair stylist ha spiegato di essere preoccupato per l’incertezza sul futuro dei grandi magazzini Coin, che potrebbero chiudere alcune sedi nel 2025. “Ho deciso in questo senso”, ha aggiunto.

Lauri continua comunque la sua attività in altre città italiane: Roma, Milano, Firenze e altre ancora restano attive, e sul suo sito ufficiale il salone napoletano figura ancora tra le sedi, anche se non è più possibile prenotare.

Ma per le fan napoletane di Federico Fashion Style non è detto che sia un addio. Lo stylist ha infatti lasciato una porta aperta: “Passata questa tempesta personale, tornerò in città”.

