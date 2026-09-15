Femminicidio Anna Scala, confermato l’ergastolo per Salvatore Ferraiuolo

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La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ ergastolo inflitta in primo grado a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 2023 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli.

La donna subì l’aggressione in un garage e il suo corpo fu scoperto nel portabagagli di un’autovettura.

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I giudici di secondo grado hanno accolto la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale di Napoli di ribadire l’ ergastolo inflitto dalla Corte di Assise di Napoli nel giugno 2025.

Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dalle parti civili del processo Giuseppe e Maria Svato, assistite dall’avvocato Salvatore Esposito, e del Comune di Piano di Sorrento, assistito dall’avvocato Bruno Castaldi, “le cui richieste sono state accolte integralmente” dai giudici di secondo grado.