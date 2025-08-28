Fenesta Verde si conferma un’eccellenza, i Ricchi e Poveri nel ristorante di Giugliano

PUBBLICITÀ

Il noto gruppo musicale italiano Ricchi e Poveri, famoso per le sue hit come “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”, ha fatto tappa nel noto ristorante Fenesta Verde a Giugliano.

Durante la loro visita, il gruppo ha avuto l’opportunità di assaggiare i piatti prelibati della cucina giuglianese e di scambiare due chiacchiere anche con qualche fans e condividere con loro momenti di gioia e musica.

Il ristorante Fenesta Verde, noto per la sua cucina tipica e l’atmosfera accogliente, ha deliziato con un pasto speciale il gruppo Ricchi e Poveri, che continua a essere un punto di riferimento per molte generazioni.

“È stato un vero onore e un’emozione enorme accoglierli da noi”, dichiarano i titolari del ristorante.