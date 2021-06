Restano gravi le condizioni del 57 enne di Cicciano, ferito ieri pomeriggio a coltellate, resta ricoverato nell’ospedale di Nola, con prognosi riservata. L’uomo era stato colpito con cinque fendenti in via Borgo di Corpo di Cristo da uno sconosciuto giunto – secondo alcune testimonianze- a bordo di un’ auto. Le indagini sull’ accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nola e della Stazione locale, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.

Nel primo pomeriggio si era diffusa la notizia, poi rivelatasi infondata, del decesso dell’uomo in seguito alle complicazioni di un delicato intervento. E’ stata la stessa famiglia del 57enne a rendere pubblica una smentita della notizia. Secondo quanto affermato dalla famiglia, l’uomo resta in condizioni stabili e sotto osservazione presso l’ospedale di Nola.

Intanto le forze dell’ordine stanno lavorando per fare luce sull’accaduto. Non si esclude alcuna pista e le testimonianze sono al vaglio degli investigatori.