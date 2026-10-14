Fiamme nel rione 219 a Melito, la sindaca rassicura: “Domani scuola regolarmente aperta”

PUBBLICITÀ

Sono 26 i nuclei familiari sgomberati a Melito di Napoli a causa dell’incendio che si è sviluppato questa mattina nella parte alta di un edificio Erp di via Po. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre squadre, una autobotte e una autoscala. È quanto emerso nel corso di una riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocato d’urgenza dal prefetto di Napoli Michele di Bari, a cui hanno partecipato l’assessora regionale alla Protezione civile della Campania, Fiorella Zabatta, la sindaca di Melito, Dominique Pellecchia, e i rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dell’Asl Napoli 2 Nord.

Proprio dalla prima cittadina di Melito arrivano nuovi, e fortunatamente rassicuranti, aggiornamenti: “I Vigili del Fuoco hanno attestato che gli edifici sono in sicurezza, tutti i provvedimenti per la sicurezza sono stati adottati sia per i residenti interessati dalle fiamme, che hanno ricevuto anche l’assistenza della protezione civile, che per gli alunni della scuola. Siamo già al lavoro per trovare una soluzione temporanea per i 6 nuclei sgomberati: la messa in sicurezza sarà immediata, stiamo già provvedendo alla rimozione delle lamiere pericolanti e subito dopo avranno anche inizio i lavori di ripristino del tetto. La struttura è assolutamente solida, i piani dal primo al quarto sono abitabili mentre gli ultimi due verranno cautelativamente sgomberati per consentire i lavori di ripristino del tetto. La scuola sarà regolarmente aperta nella giornata di domani, soltanto l’utilizzo della palestra è interdetto”.

PUBBLICITÀ