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Incendio nel rione 219 a Melito, evacuate la palazzina e la scuola

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Incendio in una palazzina del Rione 219 a Melito, fiamme all’ultimo piano
Incendio in una palazzina del Rione 219 a Melito, fiamme all’ultimo piano
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Circa un’ora fa, i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti in via Po 10 per un incendio. Le fiamme al piano mansardato e disabitato di una palazzina. Danneggiato il tetto. L’intero stabile è stato sgomberato a scopo cautelativo. A causa del fumo intenso, sono stati evacuati anche gli studenti dell’Istituto de Curtis di via Arno. Sul posto anche Vigili Del Fuoco che hanno domato le fiamme insieme ai carabinieri intervenuti. Indagini in corso per chiarire l’origine. Non ci sono feriti

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Gianluca Spina
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