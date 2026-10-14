Incendio nel rione 219 a Melito, evacuate la palazzina e la scuola

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Circa un’ora fa, i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti in via Po 10 per un incendio. Le fiamme al piano mansardato e disabitato di una palazzina. Danneggiato il tetto. L’intero stabile è stato sgomberato a scopo cautelativo. A causa del fumo intenso, sono stati evacuati anche gli studenti dell’Istituto de Curtis di via Arno. Sul posto anche Vigili Del Fuoco che hanno domato le fiamme insieme ai carabinieri intervenuti. Indagini in corso per chiarire l’origine. Non ci sono feriti

Camion dei rifiuti esplode a Napoli, scatta l’allerta in autostrada