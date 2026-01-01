PUBBLICITÀ
Follia a Capodanno, bambino di nove mesi colpito da proiettile vagante

Di Alfonso D'Arco
Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa in provincia di Caserta alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. Dovrebbe essere questo l’unico evento di cronaca rilevante legato ai festeggiamenti del Capodanno nel Casertano, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri sulla base delle prime informazioni raccolte sul territorio della provincia e presso gli ospedali. Nell’episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento un’ogiva esplosa, riconducibile a un’arma da fuoco. Il minore è stato portato all’ospedale Moscati e dimesso dopo essere stato medicato.

