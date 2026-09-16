Una notte di follia, quella tra venerdì e sabato scorso, a Pompei, nella provincia di Napoli: due giovani hanno lanciato limoni su alcuni ragazzi che si trovavano nel centro della cittadina mariana. Una ragazza di 17 anni è stata colpita da uno degli agrumi ed è rimasta ferita al volto.
Follia a Pompei, lanciano limoni sui passanti e feriscono una 17enne
Stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due ragazzi, in scooter, hanno iniziato a lanciare i limoni su un gruppetto di giovani: la 17enne, come detto, è stata colpita in piena faccia e, portata in ospedale, ha riportato traumi alla zigomo e all’occhio, giudicati guaribili in 8 giorni.
Le immediate indagini della Polizia di Stato hanno permesso di identificare e denunciare uno dei due giovani che si sono resi responsabili del lancio di limoni: si tratta di un ragazzo di Castellammare di Stabia, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Nella sella dello scooter, i poliziotti hanno rinvenuto altri limoni.
Sempre a Pompei, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, una donna è stata investita da un’auto pirata mentre attraversava la strada in via Plinio: la donna, purtroppo, è deceduta in ospedale nella giornata odierna. Il conducente dell’auto è stato rintracciato soltanto nella serata di ieri dagli agenti della polizia giudiziaria del locale commissariato, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno immortalato l’incidente.
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