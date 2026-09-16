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Via il bollo per auto medie e moto, Meloni: “Stop a tassa più odiata dagli italiani”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Via il bollo per auto medie e moto, Meloni:
Via il bollo per auto medie e moto, Meloni: "Stop a tassa più odiata dagli italiani"
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Bollo auto e moto abolito. In Consiglio dei ministri è arrivato il via libera per eliminare la tassa per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani.

L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.

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L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. «Oggi il governo cancella una delle tasse piu odiate dagli italiani», commenta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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