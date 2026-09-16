Via il bollo per auto medie e moto, Meloni: “Stop a tassa più odiata dagli italiani”

Bollo auto e moto abolito. In Consiglio dei ministri è arrivato il via libera per eliminare la tassa per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani.
L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. «Oggi il governo cancella una delle tasse piu odiate dagli italiani», commenta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.