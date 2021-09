Attimi di paura a Sarno dove una lite per un parcheggio stava per sfociare in tragedia. Un uomo avrebbe ferito con un coltello un 37enne in seguito ad un battibecco sfociato per una manovra ritentuta “sbagliata”. La vittima è stata accoltellata alla gamba dal suo vicino nel cortile dove entrambi abitano con le proprie famiglie.

L’aggressore, un 36enne, è stato denunciato. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.