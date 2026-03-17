Follia al Duomo di Nola, donna danneggia la statua di San Paolino

PUBBLICITÀ

Momenti di forte tensione nel Duomo di Nola, dove una donna ha danneggiato la statua di San Paolino di Nola. Secondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un tentativo di furto: la donna, in evidente stato confusionale, non avrebbe cercato né denaro né oggetti di valore. Il gesto si è concentrato esclusivamente sulla statua. La donna è salita sull’altare e l’ha spinta con violenza, facendola cadere a terra e provocando danni anche alla base in marmo.

All’interno della cattedrale era presente il custode, che ha udito un forte rumore. Giunto nella cappella, ha trovato la donna ancora sull’altare mentre si accingeva a scendere. L’opera è stata subito rimossa e messa in sicurezza in un ufficio interno, in attesa di essere affidata all’ente specializzato per il restauro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre la donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ed è attualmente sedata. Proseguono gli accertamenti per chiarire le ragioni del gesto.

PUBBLICITÀ