Follia in Campania, partita di calcetto finisce in rissa: 3 feriti

Una partita di calcetto è sfociata in una terribile rissa. La partita di calcio a 5 tra la polisportiva Giovani Lauro e l’Asd Pontelandolfo si è giocata ieri domenica a Lauro. Come riporta Itv Online a vincere sono stati gli ospiti, ciò ha scatenato la rabbia dei tifosi di casa, infatti, hanno invaso il campo alla fine della partita. Una maxi rissa mostrata in diretta e che ha fatto in breve il giro del web suscitando l’indignazione degli utenti, per immagini che mostrano le percosse.

Calci, pugni, spinte e schiaffi nei confronti, in particolare, di tre giocatori del Pontelandolfo. Gli atleti sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, rimediando 7 giorni di prognosi. Sul campo di calcetto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai colpevoli. “Quello che è accaduto è gravissimo e non si può tollerare, ho appena sentito il sindaco di Pontelandolfo con il quale ho preso appuntamento per un incontro, dove assieme al presidente della nostra squadra, porgeremo le nostre scuse ai cittadini della sua comunità”, le parole del sindaco di Lauro Rossano Boglione.

