Frana a Mergellina, evacuati tre appartamenti: nove persone fuori casa

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Il maltempo che sta interessando Napoli e provincia provoca nuovi disagi. In via Fedro, nella zona di Mergellina, una frana ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di tre appartamenti. Sono nove le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, in attesa di conoscere i tempi per un eventuale rientro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le squadre hanno provveduto anche a mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti che rischiavano di minacciare la linea ferroviaria in prossimità della vicina stazione della metropolitana.

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Maltempo a Napoli, 150 interventi dei vigili del fuoco

Prosegue intanto il lavoro dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio. Sono 150 gli interventi già effettuati a Napoli e in provincia, soprattutto per allagamenti, danni provocati dall’acqua e problemi di stabilità degli edifici e delle strutture.

La situazione resta sotto osservazione, mentre continuano le attività di soccorso e gli interventi per garantire la sicurezza nelle aree interessate.