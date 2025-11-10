Franco Ricciardi sul palco con Ivan Granatino: successo al Teatro Augusteo per “Opera di Periferia”

PUBBLICITÀ

Un vero successo la terza serata al Teatro Agusteo per “Opera di Periferia” un musical scritto da Peppe Lanzetta con protagonista Ivan Granatino, Le Ebbanesis e le musiche di Maurizio Capone per la regia di Bruno Garofalo una produzione di Rosario Imparato.

Ieri sera tra il pubblico c ‘era un’ospite d’eccezione: il cantautore Franco Ricciardi ( vincitore di due David di Donatello) a sorpresa sul finale e’ stato chiamato sul palco, dal suo amico storico Ivan Granatino regalando a tutta la platea un inedito finale. Franco Ricciardi ha cantato 167, il simbolo della rinascita di colui che e’ riuscito pur venendo da una periferia martorizzata insieme a tutti i protagonisti dello spettacolo facendo ballare tutto il pubblico che entusiasta batteva le mani a suon di musica.

Uno spettacolo ben fatto che ha visto Granatino nelle vesti di attore per la prima volta in questo musical e non ha certo deluso le aspettative. Brave le Ebbabesis che hanno incantato il pubblico con le lori voci e i loro canti diretti con maestria da Maurizio Capone ed uno straordinario Peppe Lanzetta , Danilo Rovani e Maria Rosaria Virgili e Peppoh e tutta la “paranza” alias compagnia.

La comunicazione dello spettacolo e’ affidata alla B&G Art Event Communication