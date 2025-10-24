Fratelli d’Italia presenta la lista per le Regionali, c’è Nonno: figlie e mogli d’arte tra le donne

PUBBLICITÀ

Fratelli d’Italia ha ufficialmente presentato la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali. Capolista, come annunciato nei giorni scorsi, è Gennaro Sangiuliano (votabile anche come Genny): l’ex ministro della Cultura guiderà una lista composta per due terzi da uomini.

Alla fine l’ha spuntata Marco Nonno, per mesi dato per escluso da più fronti e che, invece, proverà a bissare l’elezione del 2020. Non sarà della partita l’altro eletto alle precedenti Regionali, ma sarà sostituito da sua moglie: è il caso di Palmira (Ira) Fele, consorte dell’attuale parlamentare Michele Schiano (Qualiano).

Cercherà di difendere la poltrona Raffaele Pisacane (Agerola), mentre Massimo Ianniciello (Casandrino) proverà a riprendersela dopo averla testata dal 2010 al 2015. Sempre dalla provincia sarà ancora una volta presente in lista Nello Savoia (Bacoli) e Titti Celentano (Pollena Trocchia).

Dall’area nord di Napoli hanno deciso di scendere in campo il presidente della Caivanese Adamo Guarino, il leader dell’Assise di Afragola Biagio Castaldo, il coordinatore di Giugliano di FdI Emanuele Bifaro, Raffaele Barbato (candidato nel 2024 al coordinamento metropolitano dei meloniani), Antonio Ambrosio (area vesuviana), Vincenzo Vastola (Poggiomarino) e Michele Riggi, avvocato di Torre Annunziata.

Saranno della partita anche Maurizio Moschetti, già presidente della Settima Municipalità, e il professor Aristide Reginelli.

Tra le donne spiccano l’imprenditrice di Brusciano Lea Romano, Francesca Marino, moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito, e Ione Abbatangelo, figlia di Massimo Abbatangelo, storico esponente del Movimento Sociale Italiano.