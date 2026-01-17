PUBBLICITÀ
"Fucarazzo" di Sant'Antonio a Napoli, in 30 incendiano una catasta di legna
“Fucarazzo” di Sant’Antonio a Napoli, in 30 incendiano una catasta di legna

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Questa notte i carabinieri della compagnia centro sono intervenuti in Vico Santa Maria della Neve per un principio di incendio in strada. Una trentina di persone avrebbero dato fuoco ad una catasta di legna, accumulata in previsione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate.
Le fiamme hanno interessato anche parte del giardino retrostante dell’istituto statale internazionale Maria Pagano, in via Andrea D’Isernia. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Ieri sera, inoltre, i carabinieri della compagnia Stella hanno sequestrato nel Rione Sanità circa 5 quintali di legna, destinata verosimilmente ai “fucarazzi” di Sant’Antonio Abate.

