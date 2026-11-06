Incendio nel parco Queen di Melito, distrutti 13 veicoli: evacuate due famiglie

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Paura all’alba nel parco Queen di Melito, in via Papa Giovanni XXIII, a ridosso del rione 219, dove un incendio ha distrutto 13 veicoli, tra automobili e scooter. Il rogo è divampato poco prima delle 5, partendo dai garage dello stabile. Le fiamme si sarebbero inizialmente propagate da un’automobile, coinvolgendo successivamente altri 12 mezzi parcheggiati nell’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scampia, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della Polizia Municipale, guidati dalla comandante Maria Rita Papa. I caschi bianchi hanno provveduto a identificare i proprietari dei veicoli danneggiati. Per consentire gli accertamenti, l’area interessata dall’incendio è stata interdetta e posta sotto sequestro. Le cause del rogo sono ancora in fase di ricostruzione: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Fortunatamente non si registrano feriti, ma due famiglie residenti nello stabile sono state evacuate in via precauzionale, in attesa delle necessarie verifiche sulle condizioni dell’edificio.