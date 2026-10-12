Fuga finita per Luciano Donadio, arrestato il boss dei Casalesi

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Vincenzo Donadio è stato arrestato a Vicenza. Il 60enne è ritenuto al vertice del gruppo del clan dei Casalesi radicato nel Veneziano. Ricercato dal 6 ottobre, il capoclan deve scontare una pena di 30 anni di reclusione, in base a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Venezia.

L’operazione è stata condotta nelle scorse ore dalla Squadra mobile di Venezia, con il supporto della Squadra mobile di Vicenza. La localizzazione del ricercato è arrivata al termine di un’attività investigativa complessa, sostenuta da intercettazioni e coordinata dalla Procura generale lagunare.

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Alle indagini hanno partecipato gli investigatori della Squadra mobile di Venezia, con il supporto del Servizio centrale operativo e della Squadra mobile di Caserta. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Donadio, mantenendosi in contatto con i familiari più stretti, avrebbe manifestato l’intenzione di costituirsi nel carcere di Vicenza.

Le attività operative, svolte in stretto coordinamento tra le Squadre mobili di Venezia e Vicenza, hanno permesso di individuare al capoclan in aree di pertinenza del carcere vicentino, prima che fosse ancora formalmente identificato.

D’intesa con la Polizia penitenziaria, Donadio è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per la redazione degli atti previsti e del verbale di esecuzione dell’ordine di carcerazione.