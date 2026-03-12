Furto di energia elettrica, 6 denunciati alle Case Nuove

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere Mercato insieme ai tecnici del personale Enel. In un condominio di via Padre Ludovico da Casoria i carabinieri hanno denunciato 6 persone per furto aggravato di energia elettrica. E’ stato trovato un complesso sistema di allacci abusivi che collegava un’infrastruttura della società Enel distribuzione alle 6 abitazioni del condominio. I 6 indagati sono 3 uomini e 3 donne dai 38 ai 55 anni. Il danno economico è in corso di quantificazione.