“Phica – La rinascita”, il sito sessista riappare su Telegram: foto intime rubate alle donne

Si chiama “Phica – La rinascita” il gruppo Telegram che riprende il nome del sito sessista Phica, il portale sequestrato la scorsa estate dalla Polizia Postale su cui venivano pubblicate foto intime rubate alle donne, spesso accompagnate da commenti sessisti.
Alla chat si accede pochi minuti dopo aver fatto richiesta di adesione. Sul gruppo gli utenti pubblicano foto intime di donne – che definiscono amiche o compagne – invitando gli utenti a commentarle. E c’è chi propone anche delle ‘gare’ tra foto in cambio di video. Migliaia i messaggi che si contano in un’ora mentre attualmente sul gruppo ci sono circa 1.500 iscritti.