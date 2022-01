Paura al GF Vip, Gianmaria rischia di soffocare e collassa: panico tra i concorrenti

Panico nella casa del GF Vip. All’improvviso Gianmaria Antinolfi si è accasciato sulla tavola e ha rischiato di soffocare mentre mangiava. Quando gli inquilini hanno capito cosa stava succedendo sono corsi in suo aiuto proponendogli di bere dell’acqua. Fortunatamente l’imprenditore si è subito ripreso.

Panico tra i concorrenti del GF Vip

I vipponi si trovavano a tavola insieme per mangiare e a un certo punto il gieffino si è portato una mano alla bocca e ha piegato la testa. «Si è ustionato», ha detto allarmata Manila, mentre Sophie: «Ma respiri? Gian sputa». Miriana gli ha consigliato di bere dell’acqua. Come testimoniato da un video finito sui social, Gianmaria aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l’allarme è rientrato. Intanto, l’imprenditore che si era legato a Federica Calemme, ma che davanti alle esitazioni della modella pare si sia riavvicinato a Soleil, potrebbe lasciare la casa del GF per motivi di lavoro. Lo ha, infatti, raccontato alla Nazzaro poco tempo fa: «Io vado via il 24. Non ce la faccio più. Io il 1° febbraio devo andare a lavorare. L’ho promesso…»