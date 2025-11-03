Investito dall’auto dopo l’incidente, muore il 48enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Gianluca Ausanio è stato vittima di un tragico incidente a Civitanova Marche. Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Il 48enne, originario di Napoli e residente nella Marche, è morto nell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’una. Gianluca procedeva con una moto Bmw in direzione di Civitanova Marche sulla superstrada Ss77 nel tratto di strada che porta al casello dell’A14.

Gli automobilisti coinvolti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi ma per Gianluca non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Civitanova Marche, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che erano già impegnati in una ricerca a persona.

Le dediche per Gianluca Ausanio

“Che la vita e molto cattiva . . . Ciao amico di una vita quanti ricordi anni e anni di scuola insieme una persona buona come pochi . . . Mi si e rattristata l’anima buon viaggio Gianluca Ausanio 😭 ecco ti voglio ricordare cosi solare e spensierato cia Gianlu‘”, scrive Donato. “Gianluca Ausanio riposa in pace amico mio ci hai distrutto a tutti sarai sempre nel mio cuore“, questa la dedica di Guido.