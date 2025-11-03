PUBBLICITÀ
HomeCronacaInvestito dall'auto dopo l'incidente, muore il 48enne di Napoli
CronacaCronaca locale

Investito dall’auto dopo l’incidente, muore il 48enne di Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Investito dall'auto dopo l'incidente, morto un 48enne di Napoli
Gianluca Ausanio
PUBBLICITÀ

Gianluca Ausanio è stato vittima di un tragico incidente a Civitanova Marche. Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Il 48enne, originario di Napoli e residente nella Marche, è morto nell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’una. Gianluca procedeva con una moto Bmw in direzione di  Civitanova Marche sulla superstrada Ss77 nel tratto di strada che porta al casello dell’A14.

Gli automobilisti coinvolti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi ma per Gianluca non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Civitanova Marche, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che erano già impegnati in una ricerca a persona.

PUBBLICITÀ

Le dediche per Gianluca Ausanio

Che la vita e molto cattiva . . . Ciao amico di una vita quanti ricordi anni e anni di scuola insieme una persona buona come pochi . . . Mi si e rattristata l’anima buon viaggio Gianluca Ausanio 😭 ecco ti voglio ricordare cosi solare e spensierato cia Gianlu‘”, scrive Donato. “Gianluca Ausanio riposa in pace amico mio ci hai distrutto a tutti sarai sempre nel mio cuore“, questa la dedica di Guido.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati