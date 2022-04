Il Povero Gabbiano conquista anche Rai 1, Gianni Celeste protagonista a ‘I Soliti Ignoti’

Gianni Celeste conquista anche il pubblico di Rai 1. Il cantante catanese è stato ospite di Amadeus nella puntata di Pasquetta de I Soliti Ignoti. Per i concorrenti è stato facile indovinare chi fosse, visto che tra i ‘mestieri’ c’era un inequivocabile “Canta Povero Gabbiano“. Poco dopo l’artista neomelodico si è esibito cantando la canzone che in questo 2022 ha letteralmente monopolizzato i social, rivivendo una vera e propria seconda giovinezza dopo la prima pubblicazione del 1988. “È ovunque, la conoscono tutti anche e soprattutto i ragazzi”, dice Amadeus.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [ARTICOLO 05/04/2022] | Il ‘Povero gabbiano’ vola a Cuba, Gianni Celeste annuncia la nuova hit dell’estate 2022

Dopo il (ri)successo di ‘Povero gabbiano‘, per Gianni Celeste è difficile pensare di fermarsi. A testimoniarlo è quanto annunciato dallo stesso cantante neomelodico sui suoi profili social, dove ha pubblicato alcune immagini mentre si trova a Cuba a registrare il videoclip ufficiale del suo nuovo brano. I dettagli sul brano, al momento, restano ancora sconosciuti. C’è da dire che, però, le aspettative nei suoi confronti sono cresciuti dopo il ‘boom’ improvviso della canzone ritornata di moda ma cantante nell’ormai lontano 1988. I fans, infatti, nei commenti si dicono impazienti per ascoltare il nuovo brano annunciato dall’artista.

In estate tanti concerti di Gianni Celeste

Si prospetta un periodo elettrizzante quello che si appresta a vivere Gianni Celeste con l’arrivo dell’estate. Si parte dal prossimo 29 aprile, quando l’artista si troverà a Roma per festeggiare il compleanno del management Pietro Pelagalli. Il 27 ed il 28 maggio, invece, la destinazioni sono Milano, Modena e Pavia. Il 15 maggio, invece, il cantante neomelodico si esibirà a Cosenza. Il 18 giugno, invece, l’esibizione si tiene in casa, precisamente a Macerata Campania, in provincia di Caserta.

Insomma, una serie di appuntamenti che certificano come dopo il successo ‘bis’ di Povero gabbiano, Gianni Celeste sia diventato ormai un personaggio internazionale. Non resta altro da fare che aspettare il nuovo brano su cui sta lavorando il cantante.