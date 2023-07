Nuove date per il concerto di Gigi D’Alessio, scelte Ischia e Caserta

PUBBLICITÀ

Prosegue il successo di Dove c’è il sole tour, la nuova tournée estiva di Gigi D’Alessio che a grande richiesta annuncia ancora nuove date: al fitto calendario vanno ad aggiungersi il raddoppio a Ischia con un nuovo concerto il 24 agosto a Lacco Ameno, e i live del 27 agosto a Cirò Marina e del 21 settembre al Real Belvedere di San Leucio di Caserta.

Un’estate densissima di appuntamenti per Gigi, che ha preso il via con i 5 straordinari sold out di “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli e i grandi ascolti per lo show con tantissimi ospiti eccezionali trasmesso su Rai1, che culminerà con “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona e con i grandi eventi nei Palasport, Il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre al Palaflorio di Bari, e il gran finale il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

TRENT’ANNI DI SUCCESSI DI GIGI D’ALESSIO

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti del “Dove c’è il sole Tour”, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali; RTL 102.5 è partner ufficiale di tutti i concerti.

Di seguito il calendario aggiornato di “Dove c’è il sole tour”:

1° luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

16 luglio PIEDIMONTE MATESE (CE) – Stadio Ferrante

20 luglio CERVERE (CN)– Anima Festival – Anfiteatro Dell’anima

23 luglio VARALLO SESIA (VC) – Alpàa Festival, Piazza Vittorio Emanuele

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

4 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

5 agosto CASTEL DI SANGRO (AQ) – Centro Polisportivo

6 agosto SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) – Villa Matarazzo

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

17, 18 e 19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

23 agosto ISCHIA, LACCO AMENO (NA) – Negombo

24 agosto ISCHIA, LACCO AMENO (NA)- Negombo Nuova Data

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

27 agosto CIRÒ MARINA (KR) – Arena Saracena Nuova Data

8 settembre VICENZA – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

15 settembre ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

21 settembre CASERTA – Belvedere di San Leucio Nuova Data

–

25 settembre VERONA – Gigi D’Alessio in Arena

29 settembre EBOLI (SA) – Palasele

30 settembre BARI – Palaflorio

4 ottobre MILANO – Mediolanum Forum