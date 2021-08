Non ci sono ormai più dubbi: Gigi D’Alessio diventa di nuovo padre. A lanciare la bomba di gossip dell’estate era stato il settimanale Chi. La conferma arriva in queste ore dal giornale Oggi, che ha immortalato il cantante napoletano mentre guarda il pancione della fidanzata Denise Esposito. Per lei è il primo bimbo mentre per il cantante napoletano è il quinto. Ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo.

Fino ad oggi la giovane 26enne non era ancora stata confermata ufficialmente come nuova compagna del cantante napoletano, ma le nuove testimonianze social e questa incredibile news non lasciano più spazio a dubbi.

Gigi d’Alessio e Denise Esposito, prima uscita ufficiale della coppia a Casoria al matrimonio di Lele Blade

Se prima era considerato da qualcuno un inciucio, ora con la prima uscita ufficiale Gigi D’Alessio e Denise Esposito possono definirsi una vera e propria coppia. Galeotto è stato il matrimonio del rapper Lele Blade, con cui Gigi D’Alessio ha collaborato nell’ultimo disco Buongiorno. Gigi e Denise erano presenti a Casoria, nella Parrocchia San Paolo di Casoria, dove si è tenuto il rito religioso e il ricevimento. Oramai Anna Tatangelo è un lontano ricordo.

Denise Esposito era elegantissima, non è sfuggito il suo belllissimo abito bordeaux nelle foto postate da Lele Blade su Instagram dove era in compagnia di Gigi. La ragazza, si è presentata con un ambito lungo di color bordeaux e con uno spacco vertiginoso, saltato immediatamente all’occhio. Archiviata definitivamente la storia con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio esce allo scoperto e presenta ufficialmente la nuova fidanzata.

Denise Esposito è nata il 19 novembre del 1992 e ha 29 anni. Inoltre è molto attiva su Instagram dove condivide molti momenti della sua vita, da bellissimi scatti in compagnia di amici e amiche a bellissimi panorami oltre che alcuni selfie che la vedono protagonista in prima persona. Si conosce poco della sua famiglia e del suo lavoro, se non che ha un fratello che le assomiglia molto e che ha origini campane. Diversi post di Denise hanno il like di Gigi D’Alessio. Denise è un noto avvocato di Napoli. Una fan che ha avuto la fortuna di conoscere e poi fidanzarsi con il suo cantante preferito.