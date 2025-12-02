PUBBLICITÀ
HomeSportGilmour si è operato: la data del rientro e quante partite salterà
Sport

Gilmour si è operato: la data del rientro e quante partite salterà

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulle condizioni di Billy Gilmour, operato per risolvere la pubalgia che lo tormentava da settimane e che lo aveva già costretto a saltare cinque gare. L’intervento era ormai inevitabile e comporterà uno stop significativo: il centrocampista resterà ai box per tutto il mese di gennaio, rinunciando a Coppa Italia, Supercoppa e alle sfide europee imminenti. Il Mondiale, invece, resta un traguardo realistico, atteso da anni.

Gilmour ha già dovuto dare forfait contro Bologna, Atalanta e Roma in campionato, oltre che nelle gare di Champions contro Eintracht e Qarabag. Le stime parlano di circa due mesi di stop: un rientro è ipotizzabile tra fine gennaio e l’inizio di febbraio, quando il Napoli avrà già chiuso la fase a gironi di Champions — ultimo match il 28 gennaio al Maradona contro il Chelsea — e il campionato sarà entrato pienamente nel vivo.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati