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È accusato di tentato omicidio il 57enne italiano nato in Svizzera, Costantino Puopolo, residente ad Ariano Irpino, nei confronti del quale la Procura di Salerno ha emesso un decreto di fermo in relazione all’aggressione ai danni di una 23enne, accoltellata alla nuca nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, sono partite dalla ricostruzione dell’aggressione e dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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Giovane accoltellata a Salerno, presunto aggressore riconosciuto e fermato in Irpinia

Gli investigatori hanno acquisito filmati relativi alla fascia oraria precedente e successiva ai fatti, anche in zone non immediatamente adiacenti al luogo dell’aggressione, riuscendo a individuare un uomo compatibile per aspetto e abbigliamento con l’autore del ferimento.

La vittima, ascoltata direttamente dal pubblico ministero il 2 ottobre, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, avrebbe riconosciuto in fotografia l’uomo individuato dagli investigatori.

A quel punto è stata avviata una vasta attività di ricerca in tutta Salerno e nei comuni limitrofi, senza inizialmente ottenere un esito positivo. Gli investigatori hanno quindi deciso di diramare i fotogrammi alle altre forze di polizia e alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, fino alla scelta di diffondere le immagini alla stampa il 2 ottobre, confidando anche nelle segnalazioni dei cittadini.

La svolta è arrivata proprio grazie all’estensione delle ricerche: il personale del Commissariato di Ariano Irpino ha riconosciuto nelle immagini l’uomo oggetto del decreto di fermo, confermandone l’identità. Il 57enne è stato quindi rintracciato ad Ariano Irpino e sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio. E’ stata eseguita anche una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati durante l’aggressione, oltre a ulteriore materiale documentale ritenuto utile alle indagini, tra cui appunti manoscritti sui quali sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale collegamento con le modalità dell’aggressione. Resta ancora da chiarire il movente.