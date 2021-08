Lacrime a San Felice a Cancello per la scomparsa di Giovanna Diglio, mamma di 52 anni. La donna, riporta Edizione Caserta, lascia marito e due figli. La notizia della sua dipartita ha avuto enorme clamore sui social. La 52enne infatti era molto conosciuta a ben voluta in tutta la comunità. A portarla via è stato un malore.

Domani alle 11.30 l’ultimo saluto al cimitero di San Felice. Per lei niente funzione in chiesa per le disposizioni anti Covid.